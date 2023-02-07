Внаслідок російського обстрілу у Вовчанську загорілась поліклініка

Ввечері 6 лютого російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
“Щойно, під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки”, - йдеться у повідомленні.
У міністерстві охорони здоров'я додали, що після обстрілу загорілась будівля поліклініки.
Нагадаємо, 30 січня близько 10:20 ранку російські військові обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення.