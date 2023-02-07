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Внаслідок російського обстрілу у Вовчанську загорілась поліклініка

Також уламки пошкодили дві автівки.

Внаслідок російського обстрілу у Вовчанську загорілась поліклініка
Фото: Пресслужба МОЗ

Ввечері 6 лютого російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Щойно, під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я додали, що після обстрілу загорілась будівля поліклініки.

Нагадаємо, 30 січня близько 10:20 ранку російські військові обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення.

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