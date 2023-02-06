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Зеленський відзначив фінансову допомогу Норвегії, яка виділяє Україні 75 млрд крон

"Це дуже вагомий внесок у перемогу, яку ми готуємо", - сказав Президент.

Зеленський відзначив фінансову допомогу Норвегії, яка виділяє Україні 75 млрд крон
Прапор Норвегії

Норвегія надає нашій державі фінансову допомогу в розмірі 75 мільярдів норвезьких крон (близько $7,3 млрд).

Про це у своєму відеозверненні 6 лютого повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пакет підтримки розрахований на п'ять років.

"Це дуже вагомий внесок у перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу усіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя", - сказав Зеленський".

Як повідомляє NRK, 50% коштів Норвегія планує спрямувати на оборону, іншу половину - на цивільну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Норвегії планує презентувати 7 лютого в парламенті детальний план довгострокової підтримки України.

Також держава планує збільшити витрати зі свого державного фонду багатства в найближчі роки для фінансування військової та цивільної допомоги Україні.

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