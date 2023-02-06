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Офіцерку пресслужби ДПСУ, яка хизувалася відпочинком за кордоном, звільнили з військової служби

Спершу її перевели з посади офіцера пресслужби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

Офіцерку пресслужби ДПСУ, яка хизувалася відпочинком за кордоном, звільнили з військової служби
Фото: Facebook/Іванна Плантовська

Ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську звільнили з військової служби, повідомляє "Українська правда".

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, Плантовську спершу перевели з посади офіцера пресслужби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

"На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня", - сказав Демченко.

Він зазначив, що "тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках" і висловив сподівання, що "наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим".

Нагадаємо, Іванна Плантовська потрапила у скандал, бо у соцмережах хизувалася відпочинком за кордоном.

Раніше народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Напередодні його виключили також з однойменної політичної партії через візит до Таїланду.

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