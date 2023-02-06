У селі Вербівка Ізюмського району Харківщини двоє жителів підірвалися на міні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 6 лютого близько 15.00 двоє чоловіки, які їхали на мотоциклі, натрапили на боєприпас. Від вибуху один чоловік загинув, інший отримав поранення.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, днями в Ізюмі семеро підлітків отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка".

Раніше в області двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.