"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Чоловіки отримали внаслідок вибуху тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці уточнили, що чоловіки підірвались в лісосмузі біля с. Велика Комишуваха, коли поїхали шукати металолом.

Біля лісосмуги вони знайшли невідомий вибуховий пристрій, який взяли в руки, після чого той вибухнув.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на деокупованій території Харківської області поліцейські знову виявили значну кількість мін та боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також