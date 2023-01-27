На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні”, - розповіли в поліції.
Правоохоронці уточнили, що чоловіки підірвались в лісосмузі біля с. Велика Комишуваха, коли поїхали шукати металолом.
Біля лісосмуги вони знайшли невідомий вибуховий пристрій, який взяли в руки, після чого той вибухнув.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на деокупованій території Харківської області поліцейські знову виявили значну кількість мін та боєприпасів.