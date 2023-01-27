Сьогодні, 27 січня, російські окупанти завдали удари по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню 55-річний чоловік загинув.
Ще четверо громадян, серед них двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення.
Крім того, через атаки окупантів у багатоквартирних будинках вибиті вікна, шибки, розтрощені двері і понівечені балкони.
Пошкоджень і руйнувань зазнали і приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.
Нагадаємо, російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками від російського снаряду у Суворовському районі був понівечений автомобіль, у салоні якого перебували чоловік та жінка. Чоловіка забрала "швидка", а жінка загинула на місці.