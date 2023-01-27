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Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини загинула людина

Ще чотири людини отримали поранення.

Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини загинула людина
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Сьогодні, 27 січня, російські окупанти завдали удари по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню 55-річний чоловік загинув.

Ще четверо громадян, серед них двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення.

Крім того, через атаки окупантів у багатоквартирних будинках вибиті вікна, шибки, розтрощені двері і понівечені балкони.

Пошкоджень і руйнувань зазнали і приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Нагадаємо, російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району.  Уламками від російського снаряду у Суворовському районі був понівечений автомобіль, у салоні якого перебували чоловік та жінка. Чоловіка забрала "швидка", а жінка загинула на місці.

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