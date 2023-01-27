У НБУ створили спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки"

Кошти з нього йтимуть для надання грантів на переробку в межах програми єРобота.

У Національному банку України створили спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки".

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, для цього уряд затвердив постанову, яка розширить джерела фінансування програми єРобота.

"Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми єРобота. Завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств та створені тисячі нових робочих місць", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, понад дві тисячі бізнесів були створені завдяки цій програмі, і її планують розширювати.

Нагадаємо, Кабмін починав впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів торік влітку.

Нещодавно Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою єРобота. Тепер мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачувати насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.