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Голова Єврокомісії прибуде в Україну 2 лютого

Разом із нею приїде делегація єврокомісарів.

Голова Єврокомісії прибуде в Україну 2 лютого
Фото: EPA/UPG

2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, це будуть "дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо". 

3 лютого заплановано саміт Україна-ЄС. 

"Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, пропозицію відправити в Україну делегацію Урсула фон дер Ляєн озвучила на засіданні комісарів 11 січня.

Згодом український прем'єр підтвердив цю інформацію.

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