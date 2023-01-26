Скандальний закон про містобудування досі не підписано президентом, - Шуляк

Документ був проголосований в цілому ще 13 грудня минулого року.

Голова партії "Слуга народу" та Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк чекає на підписання закону про містобудування президентом. Скандальний закон досі не підписаний, хоча був проголосований в цілому ще 13 грудня минулого року.

Про це Шуляк повідомила в коментарі LB.ua.

"Наразі закон (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності) знаходиться на підписі у Президента. Інформація щодо строків його підписання відсутня", - сказала вона.

Шуляк зазначила, що ще надсилала запит до Офісу прездента щодо підписання закону.

Вона також пояснила, що наразі має підписати закон президент, а після цього документ публікується в "Голосі України" та набирає чинності відповідно до зазначених в ньому термінів. Спікер парламенту не має таких повноважень.

"Конституція України не передбачає повноважень Голови Верховної Ради України щодо підписання закону замість Президента України у цьому випадку. При цьому Конституція України (частина четверта статті 94) передбачає лише один випадок, коли Голова Верховної Ради України може підписати прийнятий закон замість Президента України, а саме: у разі якщо Президент України протягом десяти днів не підписав закон після подолання вето, такий закон підписується Головою Верховної Ради України та офіційно оприлюднюється", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, що ще 19 грудня 2022 року скандальний Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському. Однак, він і досі не підписаний, хоча стаття 94 Конституції передбачає: "Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду".

Після прийняття закону була зареєстрована петиція зі зверненням до президента щодо ветування закону, яка за один день набрала понад 25 тис. підписів.

В Офісі президента це запитання LB.ua щодо статусу закону відмовилися коментувати офіційно.

Однак джерело в ОП додало, що "президент може не підписувати закон протягом 15 днів або не ветувати його. Норма Конституції така, що у такому разі, коли президент його не підписує або не ветує, то закон вважається таким, що набрав чинності".