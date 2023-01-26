"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"

Зустріч анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.
"Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", – йдеться у повідомленні.
Депутат матиме зустріч із українцями в Таїланді у одному зі готелів.
Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо закордонних поїздок державних службовців, зокрема народних депутатів. Винятком є лише службові відрядження.