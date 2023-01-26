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"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"

У посольстві повідомили про це трохи більше ніж за добу до зустрічі. 

Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ
"Слуга народу" Микола Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві.

Зустріч анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

"Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", – йдеться у повідомленні.

Депутат матиме зустріч із українцями в Таїланді у одному зі готелів.

Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо закордонних поїздок державних службовців, зокрема народних депутатів. Винятком є лише службові відрядження. 

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