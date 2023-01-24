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Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців

Винятками є службові відрядження.

Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На сайті президента України оприлюднено Указ про те, кому з державних службовців заборонено подорожі за кордон, окрім службових відряджень.

Цим Указом Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року “Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану”.

Кабінет Міністрів України має протягом п'яти днів внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Під заборону потрапили:

  • міністри та їхні заступники,
  • керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники,
  • голова Офісу президента, його заступники, керівники інших органів та служб, утворених президентом,
  • очільник СБУ та його заступники,
  • члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення, 
  • голова та члени Рахункової палати,
  • голова та члени Центральної виборчої комісії, 
  • голови та члени інших державних колегіальних органів,
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його заступники, 
  • народні депутати України, 
  • Уповноважений Верховної Ради України та його представники,
  • голова Національного банку України, його заступники, 
  • постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники, 
  • голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники, 
  • судді Конституційного Суду України, судді,
  • прокурори, 
  • керівники інших державних органів та їхні заступники, 
  • керівники структурних підрозділів державних органів, 
  • працівники, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

СБУ перевірятиме законність рішень усіх органів влади щодо виїзду громадян за кордон.

Нагадаємо, Зеленський також увів у дію рішення РНБО від 23 січня 2023 року, котрим застосовуються персональні санкції проти низки представників РПЦ.

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