Угорське видання поширило фейк про “cотні тіл українських військових у рефрижераторах”

Угорське видання Metropol поширило фейк, що "сотні тіл українських військових зберігаються в рефрижераторах усього в декількох сотнях метрів від кордону з Угорщиною".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Ще один фейк про ЗСУ – від російських ЗМІ, які написали, що “влітку (Україна) мала близько 1 млн (військових), з яких близько 400 тисяч було на лінії фронту та в ближніх тилах.

Зараз метою України нібито є “доведення чисельності ЗСУ до 600 тисяч”.

“Куди поділися решта, мобілізовані за шість хвиль, здогадатися нескладно”, – пишуть окупанти.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала 7-й транш безпекової підтримки для України від Європейського Союзу вартістю 500 млн євро.