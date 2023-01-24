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Угорське видання поширило фейк про “cотні тіл українських військових у рефрижераторах”

Це видання – Metropol. 

Угорське видання поширило фейк про “cотні тіл українських військових у рефрижераторах”
Фото: prm.ua

Угорське видання Metropol поширило фейк, що "сотні тіл українських військових зберігаються в рефрижераторах усього в декількох сотнях метрів від кордону з Угорщиною".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Ще один фейк про ЗСУ – від російських ЗМІ, які написали, що “влітку (Україна) мала близько 1 млн (військових), з яких близько 400 тисяч було на лінії фронту та в ближніх тилах. 

Зараз метою України нібито є “доведення чисельності ЗСУ до 600 тисяч”. 

“Куди поділися решта, мобілізовані за шість хвиль, здогадатися нескладно”, – пишуть окупанти. 

Нагадаємо, Угорщина заблокувала 7-й транш безпекової підтримки для України від Європейського Союзу вартістю 500 млн євро. 

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