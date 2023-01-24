У Мінреінтеграції нагадали, як стати опікуном дитини під час війни

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, як оформити опікунство над дитиною під час війни.

На період воєнного стану в Україні спростили процедуру всиновлення для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що місцезнаходження батьків чи законних представників наразі невідоме.

Така форма опіки має назву “тимчасове влаштування”, а перелік необхідних документів при її оформленні зменшено.

Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи, які перебувають у сімейних, родинних відносинах (в тому числі хрещені батьки).

Для цього їм потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини й надати такі документи:

заяву;

копію паспорта;

документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;

довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

довідку про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через портал «Дія»).

Термін розгляду документів – один місяць. Після позитивного рішення служба у справах дітей видає наказ про тимчасове влаштування дитини. Він і є підставою для її тимчасового перебування в сім’ї родичів. Також наказ дає право представляти інтереси дитини перед третіми особами.

Нагадаємо, станом на 22 січня понад 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок агресії РФ. 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеню тяжкості.