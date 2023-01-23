Головне за день. Понеділок, 23 січня

Відбиті ворожі атаки, збиті російські СУшки та вертоліт, ймовірні відставки в ОПУ та в уряді, скандал із закупівлями Міноборони, вилучення українських книг на окупованій Луганщині. Яким запам’ятається 334-й день повномасштабної війни.

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України, яке доносять до всіх партнерів, - цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зрушила. І коли вона (тема літаків - ред.) рухатиметься зі швидкістю, сподіваюся, того ж літака, то ми швидко прийдемо до результату", - сказав Кулеба.

Як повідомив міністр, на анонсованому в лютому на засіданні на базі в Рамштайні ухвалюватимуться рішення про нові постачання зброї різного типу, оскільки "війна велика, й потрібні великі обсяги озброєння". Кулеба наголосив, що залишилося вирішити три питання - танки, далекобійні ракети та літаки. Питання танків, за словами міністра, майже вирішено.

Міністр додав, що в розмовах з іноземними колегами він зазначає, що українські бійці навчаються використовувати озброєння швидше, ніж країни ухвалюють рішення про це.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському напрямку вели безуспішні наступальні дії, усі їхні атаки відбили українські бійці.

Упродовж доби завдали 4 ракетних ударів по населених пунктах (2 ракети знищила українська ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 23 січня – в новині.

Сьогодні Збройні сили ліквідували шість повітряних цілей на Донбасі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.

“Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню”, - повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Пострілом пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла.

Сьогодні ж росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманській громаді Сумської області. Загинула жінка, двоє людей травмовані.

В Офісі президента та уряді найближчим часом очікуються відставки. Йдеться про заступника голови ОП Кирила Тимошенка та міністра енергетики Германа Галущенка.

Також можуть звільнити міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. А міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна – звільнити і призначити послом України в Китаї. Про це LB повідомили декілька джерел у Верховній Раді України.

Ще один співрозмовник припустив, що кадрові рішення можуть бути масштабнішими. "Бо все наразі так палає, що, на мою думку, все може закінчитися ще більш масштабно. Справа з Лозинським (заступник міністра розвитку громад, який фігурує у справі з хабарем у $400 тис.) – показова. Він повністю людина прем’єра Шмигаля", – розповів він.

Докладніше – в нашій новині.

Згодом з'явилася інформація, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні повідомили, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Також у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів, повідомили LB.ua джерела в парламенті.

"Найближчим часом очікуємо на новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів", - зазначило джерело.

За його словами, йдеться про Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, чоловіка Королевської Юрія Солода, Олега Волошина.

"Далі - за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні", - прогнозують у Верховній Раді.

Подробиці – в новині.

Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ.

"Повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн", - йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства.

Окупаційна влада Луганщини вимагає від керівників навчальних закладів вилучити з фондів бібліотек українську літературу, зокрема книги на тему Голодомору та підручники з історії України.

Про це повідомив у Telegram головний редактор видання "Трибун" Олексій Артюх.

Серед заборонених – книжки Левка Лук’яненка, Симона Петлюри, Оксани Забужко, Олега Сенцова, Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойка, Вахтанга Кіпіані, Дмитра Кулеби, Артема Чеха, Олександра Ірванця, Юрія Горліс-Горського тощо.

Також у списку на знищення – комікси, литература, що “пропагує європейські гендерні цінності”, публіцистика, видана після 2014 року, художня література про "події періоду новітньої історії" в Україні і на Донбасі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!