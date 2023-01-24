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У Севастополі росіяни мобілізовують цивільних осіб із підрозділів Чорноморського флоту

Вони мають заповнити форми, де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

У Севастополі росіяни мобілізовують цивільних осіб із підрозділів Чорноморського флоту
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує приховану мобілізацію українських громадян, аби поповнити втрати на війні.

Як повідомили в Генштабі Збройних Сил України, у Севастополі взялися мобілізовувати місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Відповідну вказівку отримали місцеві військкомати.

"Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

На окупованій Луганщині загарбники забирають навіть рятувальників.

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