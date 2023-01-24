Сили оборони відбили всі атаки росіян на Лиманському та Авдіївському напрямках

Окупанти зазнають численних втрат на Бахмутському напрямку, де ведуть наступальні дії.

Українські захисники відбили всі атаки окупаційних військ на Лиманському та Авдіївському напрямках. Також росіяни зазнають численних втрат на Бахмутському напрямку, де ведуть наступальні дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках рашисти ведуть оборону.

Протягом доби загарбники завдали 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах Костянтинівки Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян, їхнього озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Росія не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області;

- без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Росія не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області; на Куп’янському противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області;

противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області;

ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області; на Бахмутському вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області;

вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області;

під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області; на Новопавлівському противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області;

противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області;

від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області; на Херсонському окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, У Костянтинівці пролунали два вибухи близько 14-ї години 24 січня. За словами очільника громади, російські військові влучили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

На Харківщині в результаті російського обстрілу поранено двоє цивільних.