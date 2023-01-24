Німеччина може дати завтра дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard до України, - Bloomberg

На канцлера Німеччини Олафа Шольца чинився тиск із метою дозволити союзникам розділити свої запаси Leopard-ів.

Очікується, що вже у середу, 25 січня, Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт своїх танків Leopard до України, повідомляє Bloomberg.

До цього Польща офіційно запросила дозвіл, і уряд Німеччини заявив, що відповість із необхідною терміновістю.

Берлін хоче ухвалити рішення з цього питання швидко, щоб придушити розчарування серед союзників, яке наростає, повідомили джерела видання.

Як відомо, німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт своєї військової техніки. Це означає, що сотні танків Leopard у Європі можуть бути відправлені в Україну лише за згодою Берліна.

На канцлера Німеччини Олафа Шольца чинився тиск із метою дозволити союзникам розділити свої запаси Leopard-ів. Приміром, Варшава уже декілька тижнів закликає Берлін відмовитися від обережного підходу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що очікує на негайне схвалення від влади Німеччини.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Маріуш Блащак проінформував, що Польща надіслала офіційний запит Німеччині щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

Тим часом західні видання повідомили, що президент США Джжо Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину.