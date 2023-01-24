Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСвіт

Німеччина може дати завтра дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard до України, - Bloomberg

На канцлера Німеччини Олафа Шольца чинився тиск із метою дозволити союзникам розділити свої запаси Leopard-ів.

Німеччина може дати завтра дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard до України, - Bloomberg
Фото: U.S. Army Europe

Очікується, що вже у середу, 25 січня, Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт своїх танків Leopard до України, повідомляє Bloomberg.

До цього Польща офіційно запросила дозвіл, і уряд Німеччини заявив, що відповість із необхідною терміновістю. 

Берлін хоче ухвалити рішення з цього питання швидко, щоб придушити розчарування серед союзників, яке наростає, повідомили джерела видання.

Як відомо, німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт своєї військової техніки. Це означає, що сотні танків Leopard у Європі можуть бути відправлені в Україну лише за згодою Берліна.

На канцлера Німеччини Олафа Шольца чинився тиск із метою дозволити союзникам розділити свої запаси Leopard-ів. Приміром, Варшава уже декілька тижнів закликає Берлін відмовитися від обережного підходу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що очікує на негайне схвалення від влади Німеччини.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Маріуш Блащак проінформував, що Польща надіслала офіційний запит Німеччині щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

Тим часом західні видання повідомили, що президент США Джжо Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також