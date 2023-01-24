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Туреччина викликала посла Нідерландів через акцію з розірваним Кораном

Туреччина засуджує “боягузливий напад на священну книгу”.

Туреччина викликала посла Нідерландів через акцію з розірваним Кораном
Фото: netherlands.postsen.com

Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі після акції протесту в Гаазі з розірваним Кораном.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі після протесту, під час якого в неділю в Гаазі було розірвано Коран”, - йдеться у повідомленні нідерландського посольства.

Зазначається, що МЗС Туреччини засуджує “боягузливий напад на священну книгу”. 

За словами турецьких дипломатів, вкотре стало зрозуміло, що “ісламофобія, дискримінація і ксенофобія не знають кордонів в Європі”.

Як повідомлялось, лідер антиісламської організації Pegida Едвін Вагенсвельд знищив священну книгу ісламу під час анонсованої акції протесту перед Палатою представників. Він хотів зробити це кілька разів минулої осені, але поліція перешкоджала.

Цього разу правоохоронці не втрутилися. З листа мера, який Вагенсвельд опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, можна зробити висновок, що муніципалітет знав, що антиісламіст хоче використати Коран, і дозволив це за умови, що книга не буде підпалена. 

“Частково з огляду на ваші попередні заяви, я хотів би звернути вашу увагу, можливо, без необхідності, на те, що в принципі спалювання предметів заборонено, бо це може спричинити небезпеку", - написав муніципалітет Гааги.

“Це просто свобода слова, вираження поглядів. Я думаю, що це повинно бути можливим в Нідерландах”, - сказав Вагенсвельд, вириваючи сторінки з Корану.

Туреччина вимагає від Нідерландів вжити заходів проти Вагенсвельда, щоб подібні дії не повторювалися в майбутньому.

Раніше у шведському Стокгольмі було спалено Коран. Туреччина вимагала від Швеції дотримання домовленостей Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема стосовно боротьби з тероризмом, та засудила дозвіл на подібні дії з боку Робочої партії Курдистану (РПК), закликаючи до розслідування інциденту.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган поставив під сумніви розширення НАТО за рахунок Швеції. Він попередив Швецію, щоб та не очікувала підтримки її заявки на членство у НАТО після протестів, проведених у Стокгольмі антиісламським активістом і прокурдськими групами.

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