Україна увійшла до складу міжнародної групи, яка боротиметься з програмами-вимагачами

Група працює у межах ініціативи під керівництвом США “Counter Ransomware Initiative”.

23 січня розпочала роботу міжнародна група, яка скоординує зусилля для боротьби з програмами-вимагачами.

Про це повідомляє сайт уряду Австралії, яка у ній головує.

Група працює у межах ініціативи під керівництвом США “Counter Ransomware Initiative”, до складу якої входять уряди 37 країн-однодумців, зокрема України.

Міністр внутрішніх справ та кібербезпеки Австралії Клер О’Ніл зазначила, що цільова група забезпечить стійку та ефективну міжнародну співпрацю, спрямовану на припинення, боротьбу та захист від зростаючої загрози програм-вимагачів, і закликала інші країни приєднатися до ініціативи

Створення групи було погоджено членами Ініціативи на зустрічі у Вашингтоні в листопаді.

Її учасники будуть обмінюватися інформацією та розвідувальними даними, досвідом у галузі політики та правових структур, також співпрацюватимуть правоохоронні органи та кібероргани країн.

“Програми-вимагачі становлять глобальну загрозу, і Австралія закликає інші країни взяти участь у цій глобальній ініціативі для підтримки ефективного виявлення, знищення та переслідування кіберзлочинців, які використовують програми-вимагачі для отримання фінансової та іншої вигоди”, – сказала міністерка О’Ніл.

Як голова та координатор групи, Австралія відкрила номінації для її членів. Членами ініціативи є: Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Домініканська Республіка, Естонія, Франція, Німеччина, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Литва, Мексика , Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія, США, Україна та ЄС.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про кіберзагрози та готуватися до майбутніх атак хакерів, оскільки Росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос в світі.