Чехія не передаватиме танки Leopard 2 в Україну

Раніше Чехія вже віддала Україні свої танки Т-72.

Голова уряду Чехії Петр Фіала не бачить можливості передати Україні танки Leopard 2, котрі його країна отримує від Німеччини.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Для забезпечення обороноздатності країни чеська армія потребує танки Leopard 2, які Чехія отримає від Німеччини на заміну тим машинам, які вона відправляє в Україну… Це ситуація, коли ми допомагаємо Україні, а Німеччина нам компенсує”, - сказав Фіала після зустрічі у вівторок в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У грудні минулого року Чехія отримала перший танк Leopard від Німеччини, котра має передати ще 14 танків.

Фіала висловив сподівання, що Німеччина знайде хороше рішення, щоб Україна отримала всю необхідну техніку, зокрема танки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard.

Також повідомлялось, що за даними ЗМІ, президент США Джо Байден був готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.