США готові передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, - ЗМІ

Представник Пентагону зазначив, що Збройним Силам України потрібно 500 танків.

Президент США Джжо Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

Про це повідомляє Sky News Arabia, а також The Wall Street Journal.

За словами джерела в Пентагоні, наразі атмосфера в ситуації з переданням Україні західних танків поки що "не обнадіює" через нерішучість Берліна.

Він зазначив, що Байден готовий відправити близько 10 американських танків M1 Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину, а також підтвердити стабільність Альянсу західних країн.

Представник Пентагону зазначив, що Збройним Силам України потрібно 500 танків, щоб протистояти планам Володимира Путіна, ймовірно, маючи на увазі можливий новий наступ Росії.

Нагадаємо, 18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої основні бойові танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас Конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.