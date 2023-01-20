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Постачання танків Leopard ніколи не було пов’язане з постачанням американських танків Abrams, – уряд Німеччини

Раніше Олаф Шольц нібито заявляв про те, що ФРН орієнтується на рішення США про поставку Abrams Україні.

Постачання танків Leopard ніколи не було пов’язане з постачанням американських танків Abrams, – уряд Німеччини
Фото: U.S. Army Europe

Представник уряду Німеччини заявив, що ніколи такого не було, що поставка танків Leopard була пов'язана з поставкою американських танків Abrams.

Про це пише The Telegraph.

Однак видання нагадує, що цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявив, що він надасть Україні танки Leopard 2, лише якщо Америка поставить еквівалент Abrams зі свого арсеналу, повідомляє Politico.

Канцлер ФРН сказав американським законодавцям у Давосі, що Німеччина покладається на ядерне стримування США.

За даними американських ЗМІ, він також заявив про це під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Вчора ввечері Борис Пісторіус, новопризначений міністр, сказав, що йому “не було відомо” про будь-яку умову про те, що США нададуть свій танк Abrams до того, як Берлін відправить Leopard 2.

 

Нагадаємо, 18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з Джо Байденом, що канцлер Німеччини нібито готовий передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої основні бойові танки типу Abrams.

 

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