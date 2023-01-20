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На Київщині СБУ затримала росіянку за поширення ворожої пропаганди

Вона приїхала в Україну ще в 2007 році й оселилася у Бучанському районі Київщини. Жінка підтримувала тісний зв’язок з дружиною херсонського колаборанта Стремоусова. 

На Київщині СБУ затримала росіянку за поширення ворожої пропаганди
Фото: СБУ

СБУ затримала на Київщині “послідовницю” колаборанта Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду в інтернеті. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє СБУ. 

“У результаті слідчо-оперативних дій викрито “послідовницю” Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні. Нею виявилась громадянка рф, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Херсоні колаборанта при спробі втекти на окупований берег Дніпра. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції.

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