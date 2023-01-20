Загроза ракетних ударів з Чорного моря висока, – Гуменюк

Росія продовжує зберігати в Чорному морі своє корабельне угруповання майже у тому ж складі, що було раніше, тому загроза ракетних ударів висока.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Наявність корабельного угруповування свідчить про вже готовність росіян до нанесення ракетного удару. Буде він точковий, чи масований, це буде залежати від стратегії ворога”, - повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Водночас вона зауважила, що військові помітили деяку ротацію корабельно-катерного складу. Це пов'язано зі штормом. Але ракетоносії залишаються на місці. Серед ракетоносіїв є два підводні човни. Це говорить про те, що пуск з них дещо ускладнює виявлення ППО самого моменту старту цих ракет.

Вона зауважила, що не слід ігнорувати сигнати тривоги.

Нагадаємо, зранку в Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка. Наслідки удару встановлюються.