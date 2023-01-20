Ворог із мінометів, артилерії та РСЗВ обстріляв прикордонні населені пункти Харківської області, - ОВА

Минулої доби російські окупанти продовжили здійснювати удари по прикордонних населених пунктах Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та ін.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів із артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що росіяни влучили в амбулаторію, геріатричний пансіонат та будівлю дитсадка на Харківщині.