​За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів, - ОВА

За минулу добу, 19 січня, російські війська 224 рази обстріляли Запорізьку область. В результаті руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що цієї доби кількість обстрілів була рекордною.

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню. Запорізька земля пережила черговий «рекорд» ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів", - написав Старух.

"Кожен військовий злочинець понесе покарання за заподіяне на нашій землі! Запорізький край бореться!", - додав він.

Нагадаємо, минулої доби в окупованому селищі Кирилівка на Запоріжжі партизани ліквідували групу російських військових.