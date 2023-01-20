ISW про напад РФ з території Білорусі: найімовірніше наприкінці 2023 року

Відстрочені терміни можуть дозволити російській військовій промисловості краще підготуватися до нападу.

Нова російська атака на Україну з боку Білорусі виглядає ймовірнішою наприкінці 2023 року, а не на початку, враховуючи нинішню військову активність Росії у країні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислоковуються для боротьби на сході України.

Немає жодних ознак того, що російські сили в Білорусі мають структури управління та контролю, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року.

“Здається ймовірнішим, що російські сили можуть створювати умови для нового нападу на Україну з Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести великі навчання (“Захід-2023” та “Союзний щит- 2023”), ймовірно, у вересні 2023 року”, – зазначають в ISW.

“Таким чином, ISW коригує свій прогноз; поточна оцінка MDCOA (найнебезпечніший варіант дій) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року”, – додають дослідники.

В Інституті зазначають, що з одного боку, Росія завершить щорічний цикл призову восени 2022 року та увійде до циклу весни 2023 року, а до осені 2023 року цілком може завершити один або кілька додаткових закликів до резерву.

Відстрочені терміни для цього плану дій можуть дозволити російській військовій промисловості підготуватися достатньо, щоб забезпечити більшу необхідної техніки для відновлення вторгнення з Білорусі, аніж Росія може надати цієї зими.

Нагадаємо, 16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.