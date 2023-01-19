Головне за день. Четвер, 19 січня

Збільшення кількості жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, резолюція Європарламенту щодо створення міжнародного трибуналу, візит голови Європади до Києва, підозра Коболєву. Яким запам’ятається 320-й день повномасштабної війни.

“За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

На борту гвинтокрила, який впав на території дитячого садка в Броварах, перебувало десять осіб, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, загинули заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф, розповіла прес-секретар Нацполіції Мар'яна Рева.

"Поки ми можемо говорити про 14 загиблих в результаті авіакатастрофи, з них одна дитина - дівчинка 2017 року народження. На борту вертольота перебували 10 осіб - троє членів екіпажу, і семеро - це керівництво МВС. Зокрема, серед них - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович", - розповіла Рева.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби авіація Сил оборони України завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Противник завдав 4 ракетних ударів, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 19 січня – в новині.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії відвідуючи Україну, виступив у Верховній Раді. “Ви переможете. Через ваш дух. І ми будемо з вами”, – наголосив він.

На засіданні були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.Основні тези виступу - в нашій новині.

У четвер, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

"Наслідки війни Росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки. Сім'ї розбиті. Зруйновані лікарні. Зруйновані будинки. Зруйновані школи. Сьогодні Європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. Негайно", – повідомила у Twitter голова Європарламенту Роберта Мацолла. За ухвалення резолюції проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималося – 33.

“Європейський парламент… наголошує на необхідності і невідкладності лідерства європейських інституцій та країн-членів у створенні спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політичним та військовим керівництвом Російської Федерації та її союзників; вважає, що такий трибунал має бути заснований на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН”, – йдеться у резолюції.

Подробиці - в новині.

Колишньому голові правління "Нафтогаз України" оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. У цей період очільником НАК був Андрій Коболєв.

За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж, за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році - 12,49 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", – додали в пресслужбі НАБУ.Докладніше - в новині.

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