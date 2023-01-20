Сьогодні вночі сапери підірвуть кригу на Десні біля Києва

Звук вибуху може бути особливо чутно в Деснянському та Оболонському районах столиці.

У ніч проти 21 січня сапери здійснять підрив криги на річці Десна біля Києва. Заплановано, що підрив здійснять близько 23:00-01:00.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці”, - повідомили в КМДА.

Зазначається, що через льодохід на Десні в районі с. Погреби утворився затор. Він спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

Для вирішення цієї проблеми сапери і здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я.

Нагадаємо, на річці Рось у Київській області під кригу провалилось четверо дітей. Двох з них вдалось врятувати.