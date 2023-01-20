Українські десантники у Донецькій області знищили підрозділ російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

БІйці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно знищили підрозділ росіян.

“І так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу рідну землю!” - пообіцяли в пресслужбі Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.