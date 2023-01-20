Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські десантники оприлюднили відео знищення ворожого підрозділу

Цього разу результативно відпрацювали воїни 81 окремої аеромобільної бригади. 

Українські десантники оприлюднили відео знищення ворожого підрозділу
Фото: Десантно-штурмові війська ЗС України

Українські десантники у Донецькій області знищили підрозділ російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

БІйці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно знищили підрозділ росіян.

“І так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу рідну землю!” - пообіцяли в пресслужбі Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також