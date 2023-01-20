Польща надасть Україні додаткові БМП і танки Т-72

Це може означати постачання 30-40 одиниць Т-72 та близько 80-100 одиниць БМП-1.

Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти і танки Т-72, повідомляє CNN.

У польській армії використовуються БМП-1, передає Defence24, ймовірно, йдеться про постачання цієї техніки в межах нового пакету військової допомоги.

Відповідно до заяви польського Міноборони, Україна може отримати техніку для бригадного підрозділу. Це може означати постачання 30-40 одиниць Т-72 та близько 80-100 одиниць БМП-1.

При цьому Таллінська декларація містила інформацію про передачу Польщею 42 одиниць БМП-1 та навчання двох механізованих батальйонів.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро.