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Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні

Зокрема, йдеться про важку артилерію.

Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, ввійдуть важка артилерія та боєприпаси. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Міністр оборони Мікко Савола сказав, що Фінляндія постачатиме Україні важку артилерію та боєприпаси", - повідомили у фінському уряді.

Згідно з заявою, вартість спорядження, передбаченого цим пакетом допомоги, становить понад 400 млн євро. Загалом Гельсінкі поставили Україні військову допомогу на суму 590 млн євро.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна може передати Україні невелику партію танків Leopard - у разі створення "спільного європейського проєкту з надання допомоги Україні". Проте кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і ще не є державою-членом НАТО. 

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