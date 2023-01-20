Головне за ніч. П’ятниця, 20 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі та на Запоріжжі, втрати окупантів, “Талліннська обіцянка”, новий пакет військової допомоги від США.

Ніч не минулася без повітряних тривог. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та сімох – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу “Ланцет-3”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Ворог завдав дев'ятьох ракетних і 23 авіаційних ударів та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 19 січня, російські війська 224 рази обстріляли Запорізьку область. Руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що цієї доби кількість обстрілів була рекордною.

Уряд Великобританії опублікував спільну заяву міністрів оборони та представників дев’яти європейських країн за підсумками зустрічі в Таллінні.

Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Великобританія та Нідерланди пообіцяли подальшу військову підтримку Україні, яка допоможе силам перейти від “опору до вигнання російських військ”.

“Ми визнаємо, що спроможність України витіснити Росію зі своєї території є такою ж важливою, як і спроможність захистити те, що вони вже мають. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну в переході від опору до витіснення російських військ з української землі”, – йдеться у заяві.

Підписанти зобов'язуються колективно добиватися доставки безпрецедентної кількості допомоги, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для оборони України.

“Ця суттєва допомога Україні надходить із наших власних національних запасів та ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України. Зробивши цю “Талліннську обіцянку”, ми вирушимо завтра, 20 січня, на нараду Групи оборони України в Рамштайні і закликаємо інших союзників і партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою в 2023 році”, – додали міністри.

Перелік допомоги по країнах – у новині.

19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Це тридцяте з серпня 2021 року вилучення адміністрацією Байдена обладнання із запасів Міноборони для України.

Пакет включає зокрема системи ППО Avenger, бойові машини Bradley, сотні бронемашин, ракети для комплексів NASAMS та боєприпаси, йдеться на сайті Пентагону.

Додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger допоможуть ЗСУ протистояти повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. А з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.

Танки, які просила Україна, до пакету не увійшли.

Що ще увійшло – в нашій новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!