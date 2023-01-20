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​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори

Проти цього місця виступили не лише кияни, а й низка ветеранів та екологи.

​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У середу, 18 січня, земельна комісія Київради проголосувала за відмову від побудови військового кладовища на Лисій Горі.

Про це Руху ЧЕСНО повідомила депутатка Київради Олеся Пинзеник (УДАР).

Депутати зібралися на засідання комісії після того, як до Київради надійшов лист від Кабміну. 17 січня на нараді під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля вирішили змінити місце розташування військового меморіального кладовища.

Зазначається, що проти Лисої Гори виступили не лише кияни, а й низка ветеранів та екологи.

Лиса Гора має одразу два природоохоронних статуси, а також містить у флорі унікальні рослини, що занесені до Червоної книги. Окрім того, там іще кілька років тому знаходили міни та снаряди, тому будь-яке поховання може завершитись трагічно.

Зазначалося, що нові пропозиції, згідно з вимогами Кабміну, уряд чекає від міського голови Віталія Кличка, міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, міністра культури Олександра Ткаченка, Міністра оборони Олексія Резнікова, міністерки реінтеграції Ірини Верещук та інших до 20 січня.

Строки на подання нових пропозицій вкрай стислі. Відповідно, громада знову не буде мати достатньо часу для обговорення.

Нагадаємо, кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання, але у КМР її відхилили за підписом Кличка ще в грудні. Київрада змінила свою позицію лише після листа з Кабміну, який раніше і обрав цю локацію.

Ще в листопаді минулого року Рух ЧЕСНО дослідив, чому громада була проти, які пропонують альтернативи для поховання полеглих і як реагує на ці події міський голова.

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