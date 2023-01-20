На півдні України у п’ятницю повітря прогріється до +15

У східних областях буде 2-7° тепла.

У п’ятницю, 16 січня у західних областях буде хмарно, вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатському регіоні значні опади; температура від 4° тепла до 1° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

На решті території країни хмарно з проясненнями; без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ; температура вдень 5-10° тепла.

У південній частині 10-15°; на сході країни вдень 2-7° тепла.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у Київській області вдень 5-10°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 7-9°.

Нагадаємо, через аномально теплу зимову погоду у Карпатах зі сплячки виходять бурі ведмеді.