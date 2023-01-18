У середу температура в Україні сягне 12° тепла

На середу, 18 січня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У західних областях та у північно-східній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.
У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму 13-18°; у східних областях 2-7° тепла.
Стовпчики термометрів у Київській області піднімуться до 7-12°; у Києві – до 8-10°.