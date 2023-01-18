Союзники України повинні посилити допомогу, аби уникнути битви на виснаження в стилі Першої світової війни, – Клеверлі

Союзники України повинні посилити військову підтримку Києва, щоб допомогти їм подолати зміцнення лінії фронту та уникнути нищівної, тривалої битви на виснаження в стилі Першої світової війни.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив у журналістам у Вашингтоні, пише Reuters.

“Ми почали спостерігати уповільнення – окостеніння – лінії зіткнення. Те, що ми бачимо, коли ви маєте подібні жорстокі, виснажливі конфлікти, це величезні втрати людей. І ніхто з нас цього не хоче бачити, тому ми вважаємо, що зараз вдалий час для активізації нашої підтримки України”, – зазначив Клеверлі.

За його словами, британці надсилають повідомлення президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони взяли на себе зобов'язання підтримувати українців доти, доки вони не переможуть.

Зазначимо, слова Клеверлі прозвучали напередодні цьоготижневої зустрічі високопосадовців оборонних відомств із десятків країн на авіабазі США Рамштайн у Німеччині для координації військової допомоги Києву.

Минулими вихідними Великобританія заявила про надання Україні 14 сучасних західних бойових танків Challenger 2, а також іншого важкого озброєння.

Нагадаємо, Джеймс Клеверлі намагатиметься посилити підтримку України під час поїздки до Сполучених Штатів і Канади, яка розпочалася у вівторок.