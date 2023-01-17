Сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Малі діти й мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства”, - зазначив президент.

Він розповів, що сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Україні ще одну батарею Patriot.

“Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємося до нової зустрічі у форматі “Рамштайн”. Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні почалася робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика.

“Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста”, - наголосив голова держави.

Він висловив впевненість, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

“Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається”, - зауважив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський провів нараду за участю, зокрема, Генерального прокурора й міністра внутрішніх справ України щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру.

“Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць”, - пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні готує візит до України.