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На Львівщині зіткнулись автобус та вантажівка, 20 потерпілих

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб.

На Львівщині зіткнулись автобус та вантажівка, 20 потерпілих
Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

У вівторок, 17 січня, біля села Гамаліївка на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автобус та вантажівка.

Постраждали 20 людей, повідомив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"На момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Станом на даний час відбувається госпіталізація 20 потерпілих", – зазначено у повідомленні.

Водночас пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області повідомляє, що у районі аварії частково перекрито рух, поліцейські забезпечують реверсний рух.

Нагадаємо, що автомобіль військовослужбовця Управління СБУ в Закарпатській області 17 січня потрапив у ДТП.

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