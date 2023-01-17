Зеленський підписав указ про нагородження українських бійців

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України" понад 120 захисників.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед відзнак - ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ і ІІІ ступенів, орден Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Чимало нагород присуджено посмертно.

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужного, майже 29 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України отримали державні нагороди за мужність та героїзм, проявлені під час відсічі російським окупантам.

Раніше Володимир Зеленський вручив волонтерам відзнаку "Золоте серце".