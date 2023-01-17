Науседа очікує, що Шольц ухвалить рішення про передачу Україні танків

Загроза з боку Росії нікуди не зникне, незалежно від умов та завершення війни, вважає Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа очікує постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Про це Науседа сказав на панельній дискусії "На захист Європи" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Науседа висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки ухвалить рішення про передачу Україні Leopard 2. За його словами, у питанні відправлення танків хтось має взяти на себе ініціативу й ухвалити рішення, за яким підуть інші країни.

Науседа також наголосив, що "ми маємо домагатися відповідальності за злочини агресії РФ і допомагати відновлювати Україну". Він додав, що війна Росії в Україні показала не лише сильні сторони Європи, а й ті галузі, які "потребують пильної уваги".

За словами президента Литви, загроза з боку Росії нікуди не зникне, незалежно від умов та завершення війни. Говорячи про європейську безпеку, Науседа наголосив, що її наріжним каменем є і залишиться НАТО.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків Challenger 2 в рамках масштабного пакету допомоги. Воллес також закликав Німеччину надати Україні важкі танки "Леопард 2".

Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард", заявив польський президент Анджей Дуда.