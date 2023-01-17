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​Шмигаль висловив сподівання, що до кінця січня комісія відбере трьох кандидатів на посаду глави НАБУ

"Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС", - заявив прем'єр.

​Шмигаль висловив сподівання, що до кінця січня комісія відбере трьох кандидатів на посаду глави НАБУ
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що до 31 січня комісія відбере трьох кандидатів на посаду глави Національного антикорупційного бюро.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду.

"Зараз Уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідну  співбесіду з Конкурсною комісією. Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури...", - зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив що в конкурсі пройдено п’ять етапів із дев’яти. 

"Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході саміту Україна-ЄС. Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро", - наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, напередодні комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів, які розмістились з 1-го по 22-ге місце.  

21 грудня 2022 року завершилося приймання документів для участі з обрання директора НАБУ. Усього заявки подали 78 осіб.

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