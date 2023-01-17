Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

Сьогодні вдень окупанти обстріляли підприємство критичної інфраструктури у місті Херсон.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. Обійшлося без постраждалих.

“Це вже другий удар по підприємству – під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі”, – наголосив Янушевич.

Нагадаємо, вранці 17 січня російська армія вчинила черговий масований обстріл Херсона.