“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія готує різні сценарії наступу на Україну і поширює дезінформацію, – ГУР Міноборони

Мета Путіна незмінна – геноцидна війна.

Росія готує різні сценарії наступу на Україну і поширює дезінформацію, – ГУР Міноборони
Фото: gur.gov.ua

Країна-терорист готує кілька різних сценаріїв наступу на Україну. Росіяни активно поширюють дезінформацію, щоб дезорієнтувати українську розвідку.

Про це повідомляє сайт ГУР Міноборони.

“Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже “екзотичних”, як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії”, – сказав представник воєнної розвідки Андрій Юсов.

Він додав, що цілі Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

“Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує”, – заявив представник розвідки.

 

Нагадаємо, Росія вчинила в Україні щонайменше 80 000 воєнних злочинів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також