Росія готує різні сценарії наступу на Україну і поширює дезінформацію, – ГУР Міноборони

Країна-терорист готує кілька різних сценаріїв наступу на Україну. Росіяни активно поширюють дезінформацію, щоб дезорієнтувати українську розвідку.

Про це повідомляє сайт ГУР Міноборони.

“Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже “екзотичних”, як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії”, – сказав представник воєнної розвідки Андрій Юсов.

Він додав, що цілі Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

“Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує”, – заявив представник розвідки.

Нагадаємо, Росія вчинила в Україні щонайменше 80 000 воєнних злочинів.