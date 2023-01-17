Українські прикордонники вибили взвод російських окупантів з Бахмута на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Ворог під прикриттям артилерії намагався штурмом атакувати передові позиції наших захисників. Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з безпілотників.

Також, завдяки вогневій підтримці від Сил оборони, прикордонникам вдалося вибити окупантів.

Рашисти понесли втрати: 12 мертвих та приблизно 17 поранених.

Нагадаємо, 13 січня українські прикордонники відбили атаки "вагнерівців" на опорні пункти біля Бахмута.