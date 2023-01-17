Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У шести областях запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики

Аварійні відключення застосовані в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

У шести областях запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики
Фото: EPA/UPG

У шести областях запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики. 

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Нагадаємо, столична влада нещодавно заявила, що Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, а енергетична система може впасти будь-коли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також