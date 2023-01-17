У шести областях запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Нагадаємо, столична влада нещодавно заявила, що Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, а енергетична система може впасти будь-коли.