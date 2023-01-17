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За добу окупанти обстріли Запорізьку область 130 разів

Пошкоджені 64 житлові будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу окупанти обстріли Запорізьку область 130 разів
Фото: Telegram-канал Олександра Старуха

За минулу добу, 16 січня, російські окупанти обстріли Запорізьку область 130 разів. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Російські окупанти активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян. Протягом минулої доби кількість обстрілів наших вільних земель зросла до 130. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури”, - заявив Старух.

Зокрема, за його даними, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у британському Міноборони заявили, що 14 січня Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру великою протикорабельною ракетою, відомою своєю неточністю при використанні проти цілей на землі.

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