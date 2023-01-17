Воллес розповів, як танки "Челленджер 2" вплинуть на хід війни і закликав Німеччину дати Україні "Леопарди"

Він прокоментував заяви росіян, що британські танки нічого не змінять: "Вони праві, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" (Challenger 2) в рамках масштабного пакету допомоги.

Про це він заявив 16 січня з трибуни парламенту, передає "Голос Америки".

"Сьогодні я оголошую найважливіший пакет військової допомоги, щоб пришвидшити український успіх, який включає роту танків “Челленджер 2” із броньованими евакуаційно-ремонтними машинами... Пане спікере, ми будемо першою країною, яка надасть (Україні - ред.) західні важкі бойові танки", - сказав Воллес.

Він також зазначив, що тренування українських військових на танках “Челленджер 2” розпочнеться негайно. Терміни навчання Воллес не уточнив. Він зазначив, що тренування українців відбуватиметься за підтримки США на території Британії та інших європейських країн, зокрема - Німеччини.

За словами міністра, як очікується, британські танки “Челленджер 2” та американські машини “Бредлі” будуть доповнювати одне одного в бою, і, як сподівається Воллес, тренування українців відбуватимуться одночасно із застосуванням "Бредлі" та "Челленджерів".

Коментуючи заяви росіян, що, мовляв, британські танки на війні в Україні нічого не змінять, Воллес сказав: "Вони праві, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки".

"Я розумію, що 14 танків не змінять курсу війни, - зазначив Воллес, але йдеться також про те, щоб бути примножувачем сили. Якщо додати 14 танків до 50-ти машин “Бредлі”, і артилерію дивізійного рівня, і сподіваюсь, танки “Леопард” по всій Європі, якщо ми це зможемо зробити, то думаю, ми зможемо збільшити загальну силу, що є важливим для того, аби уможливити маневри ведення війни, які необхідні, щоб відсунути Росію", - додав міністр оборони.

Воллес закликав Німеччину надати Україні важкі танки "Леопарди 2". Він зауважив, що Польща і Фінляндія готові надати Україні зі свого арсеналу танки німецького виробництва, але чекають дозволу Німеччини.

Танк "не є наступальною зброєю, якщо ви використовуєте його для захисту своєї країни", - наголосив Воллес.

Велика Британія також передасть ЗСУ запчастини для відновлення близько 100 українських танків та броньованих машин, зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, 9 січня телеканал Sky News повідомив, що Британія розглядає можливість постачання Україні 10 танків Challenger 2. Зазначалося, що цей крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

Минулого року Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі в рамках угоди про допомогу Україні, вивільнивши потужності для Варшави, яка змогла передати Києву свої радянські танки Т-72.

Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Він важить 62,5 тонни і озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.