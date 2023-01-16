Берлінську площу назвали на честь Одеси

Ліхтенберг став першим серед 12 районів Берліну, який дав назву топоніму на честь України.

Сьогодні, 16 січня, у столиці Німеччини Берліні урочисто відкрили Одеську площу.

Про це повідомив Укрінформ.

“Ми вибрали Одесу з трьох причин: тому що це одне з ключових міст оборони України, її визвольної боротьби за незалежність, тому ще це стратегічно важливий порт, а також тому, що мало знайдеться міст настільки багатонаціональних, як Одеса”, - сказав бургомістр берлінського району Ліхтенберг Міхаель Грунст.

Також він підкреслив, що жорстокість РФ у розв'язаній нею війні неможливо уявити, і атака на Україну є атакою на європейців і людські цінності.

Міхаель Грунст наголосив, що Європа мала реагувати ще після анексії Криму Росією в 2014 році, кале тоді цього не зробили, і це має стати уроком.

Одеська площа розташована неподалік від Музею Карлсгорст, де 8 травня 1945 року було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини.

Зазначається, що українська громада змогла переконати чиновників написати на вказівнику слово “Одеса” з однією літерою С, як ця назва пишеться українською.

Ліхтенберг став першим серед 12 районів Берліну, який дав назву топоніму на честь України. Влітку минулого року мер Берліна запропонувала, щоб кожен район зробив це.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у грудні минулого року у Берліні відкрили мурал, присвячений українкам, які втратили своїх близьких на війні.