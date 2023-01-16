Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
ГоловнаСвіт

Берлінську площу назвали на честь Одеси

Ліхтенберг став першим серед 12 районів Берліну, який дав назву топоніму на честь України.

Берлінську площу назвали на честь Одеси
Фото: Укрінформ

Сьогодні, 16 січня, у столиці Німеччини Берліні урочисто відкрили Одеську площу.

Про це повідомив Укрінформ.

“Ми вибрали Одесу з трьох причин: тому що це одне з ключових міст оборони України, її визвольної боротьби за незалежність, тому ще це стратегічно важливий порт, а також тому, що мало знайдеться міст настільки багатонаціональних, як Одеса”, - сказав бургомістр берлінського району Ліхтенберг Міхаель Грунст.

Також він підкреслив, що жорстокість РФ у розв'язаній нею війні неможливо уявити, і атака на Україну є атакою на європейців і людські цінності.

Міхаель Грунст наголосив, що Європа мала реагувати ще після анексії Криму Росією в 2014 році, кале тоді цього не зробили, і це має стати уроком.

Одеська площа розташована неподалік від Музею Карлсгорст, де 8 травня 1945 року було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини. 

Зазначається, що українська громада змогла переконати чиновників написати на вказівнику слово “Одеса” з однією літерою С, як ця назва пишеться українською.

Ліхтенберг став першим серед 12 районів Берліну, який дав назву топоніму на честь України. Влітку минулого року мер Берліна запропонувала, щоб кожен район зробив це.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у грудні минулого року у Берліні відкрили мурал, присвячений українкам, які втратили своїх близьких на війні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також