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Міністерка оборони Німеччини оголосила про відставку

Крістіне Ламбрехт вже подала канцлеру відповідну заяву.

Міністерка оборони Німеччини оголосила про відставку
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт оголосила, що йде у відставку. 

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - написала Ламбрехт.

Вона додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Нагадаємо, 13 січня німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела повідомило, що Ламбрехт вирішила піти у відставку. Зазначалося, що ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Зараз обговорюється точний час відставки. Її наступника вже обговорюють в уряді.

Bild також повідоляв, що зараз як можливу наступницю Ламбрехт називають військового комісара Єву Хьогль.

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